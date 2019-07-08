Процедура реформування Верховного суду України була ганебною, - Сірий

Адвокат, учений секретар, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Микола Сірий вважає, що у Верховний суд має зайти чітка правова ідеологія і він повинен стати інститутом з професіоналів, які вміють не тільки читати закони, але і розуміють їх ідеологію і зміст.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Потрібно розуміти, що Верховний суд будь-якої країни - це найвища інстанція, яка встановлює розуміння і дію права. Це суд права і дії права. Це вершина. У демократичному суспільстві, ні за яких обставин, Верховний суд не може ліквідуватися або переформатовуватися. Не дарма в США Конституція прямо вказує, що судова влада належить Верховному суду. Його не можна чіпати, щоб право в країні існувало і розвивалося", - впевнений Сірий.\r\nЗа його словами, процедура ліквідації Верховного суду України і створення нового Верховного суду виглядала ганебно.\r\n"Це дуже ганебна сторінка в нашій історії. З цієї сторінки бажано вийти з вибаченнями, з поверненням на нормальну дорогу. Але ми повинні не тільки відновити заклад, а і його суть. Верховний суд має стати інститутом з професіоналів, які вміють не тільки читати закон, але і розуміють їх ідеологію і зміст", - підкреслив юрист.\r\nНа думку Миколи Сірого, для перезапуску судової реформи «та приведення в порядок дієвості та ефективності системи правосуддя, необхідно, щоб цим займалися професіонали».\r\nНагадаємо, згідно з недавнім соціологічним опитуванням Центру Разумкова, Верховному суду не довіряють 64,9% із загального числа опитаних. При цьому, з тих, хто стикався з роботою судів, Верховного суду не довіряють 38,8% респондентів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Марина Ставнійчук вважає, що назва "Верховний суд" був впроваджений в текст Конституції України для того, щоб знищити Верховний суд України.\r\nСуддя попереднього складу Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що діючу модель Верховного суду, де діє 200 суддів, потрібно переглядати.\r\nПредставник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.