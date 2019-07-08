Процедура реформування Верховного суду України була ганебною, - Сірий

Адвокат, учений секретар, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Микола Сірий вважає, що у Верховний суд має зайти чітка правова ідеологія і він повинен стати інститутом з професіоналів, які вміють не тільки читати закони, але і розуміють їх ідеологію і зміст.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Потрібно розуміти, що Верховний суд будь-якої країни - це найвища інстанція, яка встановлює розуміння і дію права. Це суд права і дії права. Це вершина. У демократичному суспільстві, ні за яких обставин, Верховний суд не може ліквідуватися або переформатовуватися. Не дарма в США Конституція прямо вказує, що судова влада належить Верховному суду. Його не можна чіпати, щоб право в країні існувало і розвивалося", - впевнений Сірий.

За його словами, процедура ліквідації Верховного суду України і створення нового Верховного суду виглядала ганебно.

"Це дуже ганебна сторінка в нашій історії. З цієї сторінки бажано вийти з вибаченнями, з поверненням на нормальну дорогу. Але ми повинні не тільки відновити заклад, а і його суть. Верховний суд має стати інститутом з професіоналів, які вміють не тільки читати закон, але і розуміють їх ідеологію і зміст", - підкреслив юрист.

На думку Миколи Сірого, для перезапуску судової реформи «та приведення в порядок дієвості та ефективності системи правосуддя, необхідно, щоб цим займалися професіонали».

Нагадаємо, згідно з недавнім соціологічним опитуванням Центру Разумкова, Верховному суду не довіряють 64,9% із загального числа опитаних. При цьому, з тих, хто стикався з роботою судів, Верховного суду не довіряють 38,8% респондентів.

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