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08 липня 2019, понеділок, 17:00 7
Судова влада 2019-07-08T17:15:08+03:00
Українські Новини
Процедура реформування Верховного суду України була ганебною, - Сірий

Процедура реформування Верховного суду України була ганебною, - Сірий

Адвокат, учений секретар, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Микола Сірий вважає, що у Верховний суд має зайти чітка правова ідеологія і він повинен стати інститутом з професіоналів, які вміють не тільки читати закони, але і розуміють їх ідеологію і зміст.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Потрібно розуміти, що Верховний суд будь-якої країни - це найвища інстанція, яка встановлює розуміння і дію права. Це суд права і дії права. Це вершина. У демократичному суспільстві, ні за яких обставин, Верховний суд не може ліквідуватися або переформатовуватися. Не дарма в США Конституція прямо вказує, що судова влада належить Верховному суду. Його не можна чіпати, щоб право в країні існувало і розвивалося", - впевнений Сірий.

За його словами, процедура ліквідації Верховного суду України і створення нового Верховного суду виглядала ганебно.

"Це дуже ганебна сторінка в нашій історії. З цієї сторінки бажано вийти з вибаченнями, з поверненням на нормальну дорогу. Але ми повинні не тільки відновити заклад, а і його суть. Верховний суд має стати інститутом з професіоналів, які вміють не тільки читати закон, але і розуміють їх ідеологію і зміст", - підкреслив юрист.

На думку Миколи Сірого, для перезапуску судової реформи «та приведення в порядок дієвості та ефективності системи правосуддя, необхідно, щоб цим займалися професіонали».

Нагадаємо, згідно з недавнім соціологічним опитуванням Центру Разумкова, Верховному суду не довіряють 64,9% із загального числа опитаних. При цьому, з тих, хто стикався з роботою судів, Верховного суду не довіряють 38,8% респондентів.

Як повідомляли Українські Новини, Марина Ставнійчук вважає, що назва "Верховний суд" був впроваджений в текст Конституції України для того, щоб знищити Верховний суд України.

Суддя попереднього складу Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що діючу модель Верховного суду, де діє 200 суддів, потрібно переглядати.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.

Більше новин про: Судова реформа ліквідація Верховного Суду України Сірий

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