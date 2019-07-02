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02 июля 2019, вторник, 20:14 15
Судебная власть 2019-07-02T20:20:52+03:00
Українські Новини
Верховный суд был внедрен в текст Конституции, чтобы уничтожить Верховный суд Украины, - Ставнийчук

Верховный суд был внедрен в текст Конституции, чтобы уничтожить Верховный суд Украины, - Ставнийчук

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что название "Верховный суд" был внедрен в текст Конституции Украины для того, чтобы уничтожить Верховный суд Украины.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"(Статус ВСУ?) Я давно говорила об этой проблеме. Верховный суд был внедрен в текст Конституции Украины для того, чтобы уничтожить Верховный суд Украины. Но при этом, не хватило ни терпения, ни желания, ни понимания сложности ситуации на то, чтобы в переходных, заключительных положениях закона выписать механизм прекращения полномочий Верховного суда Украины и соответственно приобретения статуса высшей инстанции новым Верховным Судом. Просто назвали это реорганизацией", - сказала она.

По ее словам, абсолютно очевидно, что законодатель, закладывая такую мину, понимал те последствия, которые произошли.

Как сообщали Українські Новини, судья предыдущего состава Верховного суда Украины Галина Каныгина считает, что действующую модель Верховного суда, где действует 200 судей, нужно пересматривать.

Исполняющий обязанности главы предыдущего состава Верховного суда Украины Василий Гуменюк считает, что Верховный суд должен стать судом права, а не судом факта.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.

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