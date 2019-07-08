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08 липня 2019, понеділок, 16:57 9
Події 2019-07-08T17:03:23+03:00
Українські Новини
Медик підірвався на вибуховому пристрої під Донецьком

Медик підірвався на вибуховому пристрої під Донецьком

"Швидка". Фото: pogliad

Після того, як двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком, волонтера-медика поранено через підрив на вибуховому пристрої в зоні Операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 8 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 8 липня, близько п'ятої години ранку отримав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження. Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новотроїцьке", - сказано в ньому.

Військові-медики однієї з частин зі складу ООС надали потерпілому волонтеру необхідну медичну допомогу і підготували його до подальшого транспортування до лікувального закладу поза районом проведення ООС.

На місце події прибули лікарі з міста Волноваха, які й доставили потерпілого в травматичне відділення місцевої лікарні. Згодом, чоловіка гелікоптером евакуювали в обласну клінічну лікарню імені І. Мечникова в місто Дніпро.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський відреагував на обстріл авто при евакуації медиками пораненого в ООС.

Українські військові відповіли бойовикам "за наших медиків" жорстким ударом, з'явилося яскраве відео.

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