Медик підірвався на вибуховому пристрої під Донецьком

Після того, як двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком, в

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 8 липня, близько п'ятої години ранку отримав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження. Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новотроїцьке", - сказано в ньому.

Військові-медики однієї з частин зі складу ООС надали потерпілому волонтеру необхідну медичну допомогу і підготували його до подальшого транспортування до лікувального закладу поза районом проведення ООС.

На місце події прибули лікарі з міста Волноваха, які й доставили потерпілого в травматичне відділення місцевої лікарні. Згодом, чоловіка гелікоптером евакуювали в обласну клінічну лікарню імені І. Мечникова в місто Дніпро.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський відреагував на обстріл авто при евакуації медиками пораненого в ООС.

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