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08 июля 2019, понедельник, 15:15 1501
Внешняя политика 2019-07-08T15:20:32+03:00
Українські Новини
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести Минские переговоры в новом формате

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести Минские переговоры в новом формате

В Кремле заявили, что должны внимательно ознакомиться с предложением Президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, Президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, канцлеру Германии Ангеле Меркель и Президенту Франции Эмануелю Макрону провести встречу в Беларуси, поскольку такая встреча - совершенно новый формат российско-украинских переговоров.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - сказал он.

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Как сообщали Українськi Новини, Путин, который ранее поставил Зеленскому условия для начала диалога с Киевом, заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".

Больше новостей о: Минские соглашения Кремль Дмитрий Песков Тереза Мэй Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп

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