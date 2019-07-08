В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести Минские переговоры в новом формате

В Кремле заявили, что должны внимательно ознакомиться с предложением Президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, Президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, канцлеру Германии Ангеле Меркель и Президенту Франции Эмануелю Макрону провести встречу в Беларуси, поскольку такая встреча - совершенно новый формат российско-украинских переговоров.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - сказал он.

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Как сообщали Українськi Новини, Путин, который ранее поставил Зеленскому условия для начала диалога с Киевом, заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".