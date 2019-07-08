У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського провести Мінські переговори у новому форматі

У Кремлі заявили, що мають уважно ознайомитися з пропозицією Президента Володимира Зеленського президенту Росії Володимиру Путіну, Президенту США Дональду Трампу, прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і Президента Франції Емануелю Макрону провести зустріч в Білорусі, оскільки така зустріч - абсолютно новий формат російсько-українських переговорів.

Про це сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

"По-перше, потрібно зрозуміти, чи є перспективи в такої зустрічі, по-друге, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується", - сказав він.

"Справа в тому, що США не є учасниками Нормандського процесу, і як бути з Мінськими домовленостями, під якими стоять підписи учасників Нормандського процесу, але не стоять підписи жодних представників США", - додав Пєсков.

Як повідомляли Українські Новини, Путін, який раніше поставив Зеленському умови для початку діалогу з Києвом, заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною. Але для цього, за його словами, необхідно "скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону".