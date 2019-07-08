Больше половины украинцев поддерживают ввод на территории ДНР/ЛНР миротворческих сил

55,5% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова поддерживают ввод на территории самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" миротворческих сил.

Об этом свидетельствую данные социологического опроса, передают Українські Новини.

При этом 24,8% респондентов не поддерживают такую идею, 19,6% - затруднились ответить.

Кроме того, 54,3% опрошенных хотят, чтобы территории ДНР и ЛНР вернулись в Украину на тех самых условиях, что и раньше, 16,9% - чтобы они вернулись в состав Украины, но получили больше независимости, 12,3% - чтобы эти территории получили автономию в составе Украины, 1,7% - чтобы они вошли в состав России, 12,2% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 13 июня по 20 июня среди 2 017 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, 48,8% опрошенных "Деминициативами" и Центром Разумкова за определенные компромиссы с Россией и ДНР/ЛНР для восстановления мира на Донбассе.

Каждый второй гражданин Украины хочет, чтобы Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками ради мира.

Тем временем Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом.