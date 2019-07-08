Більше половини українців підтримують введення на території ДНР/ЛНР миротворчих сил

55,5% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, підтримують введення на території самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" миротворчих сил.\r\nПро це свідчать дані соціологічного опитування, передають Українські Новини.\r\nПри цьому 24,8% респондентів не підтримують таку ідею, 19,6% - не змогли відповісти.\r\nКрім того, 54,3% опитаних хочуть, щоб території ДНР і ЛНР повернулися в Україну на тих самих умовах, що й раніше, 16,9% - щоб вони повернулися до складу України, але отримали більше незалежності, 12,3% - щоб ці території отримали автономію в складі України, 1,7% - щоб вони увійшли до складу Росії, 12,2% - не змогли відповісти.\r\nОпитування проводилося з 13 червня по 20 червня серед 2 017 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.\r\nСтатистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 48,8% опитаних "Демініціативами" і Центром Разумкова за певні компроміси з Росією і ДНР\/ЛНР для відновлення миру на Донбасі.\r\nпаждый другий громадянин України хоче, щоб Зеленський пішов на прямі переговори з бойовиками заради миру".\r\nТим часом Путін поставив Зеленському умови, при яких готовий до діалогу з Києвом.