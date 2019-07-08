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08 липня 2019, понеділок, 14:57 63
Суспільство 2019-07-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
Більше половини українців підтримують введення на території ДНР/ЛНР миротворчих сил

Більше половини українців підтримують введення на території ДНР/ЛНР миротворчих сил

55,5% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, підтримують введення на території самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" миротворчих сил.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, передають Українські Новини.

При цьому 24,8% респондентів не підтримують таку ідею, 19,6% - не змогли відповісти.

Крім того, 54,3% опитаних хочуть, щоб території ДНР і ЛНР повернулися в Україну на тих самих умовах, що й раніше, 16,9% - щоб вони повернулися до складу України, але отримали більше незалежності, 12,3% - щоб ці території отримали автономію в складі України, 1,7% - щоб вони увійшли до складу Росії, 12,2% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 13 червня по 20 червня серед 2 017 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 48,8% опитаних "Демініціативами" і Центром Разумкова за певні компроміси з Росією і ДНР/ЛНР для відновлення миру на Донбасі.

паждый другий громадянин України хоче, щоб Зеленський пішов на прямі переговори з бойовиками заради миру".

Тим часом Путін поставив Зеленському умови, при яких готовий до діалогу з Києвом.

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