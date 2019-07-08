Верховний Суд скасував обов'язок ЦВК провести пережеребкування партій

Верховний Суд скасував зобов'язання Центральної виборчої комісії (ЦВК) провести повторне жеребкування партій для визначення їх порядкових номерів у виборчих бюлетенях на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Європейська солідарність", передають Українські Новини.

"Верховний Суд України прийняв зважене рішення. Пережеребкування номерів у виборчому бюлетені не буде. Отже, вибори відбудуться в термін, план окремих політичних сил їх зірвати провалився", - написано в ньому.

Зазначається, що партія вітає рішення Верховного Суду і сподівається, що більше нічого не завадить проведенню виборів.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 липня партія "Слуга народу" подала касацію до Верховного Суду на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про проведення повторного жеребкування партій для визначення їх порядкових номерів у виборчих бюлетенях на позачергових виборах Ради.

Також суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах у Верховну Раду. ЦВК вважає рішення суду зривають проведення позачергових виборів Ради 21 липня.

Тим часом ЦВК скасувала реєстрацію ще восьми кандидатів у депутати.