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08 липня 2019, понеділок, 10:13 26
Вибори 2019-07-08T12:45:04+03:00
Українські Новини
Верховний Суд скасував обов'язок ЦВК провести пережеребкування партій

Верховний Суд скасував обов'язок ЦВК провести пережеребкування партій

Верховний Суд скасував зобов'язання Центральної виборчої комісії (ЦВК) провести повторне жеребкування партій для визначення їх порядкових номерів у виборчих бюлетенях на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Європейська солідарність", передають Українські Новини.

"Верховний Суд України прийняв зважене рішення. Пережеребкування номерів у виборчому бюлетені не буде. Отже, вибори відбудуться в термін, план окремих політичних сил їх зірвати провалився", - написано в ньому.

Зазначається, що партія вітає рішення Верховного Суду і сподівається, що більше нічого не завадить проведенню виборів.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 липня партія "Слуга народу" подала касацію до Верховного Суду на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про проведення повторного жеребкування партій для визначення їх порядкових номерів у виборчих бюлетенях на позачергових виборах Ради.

Також суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах у Верховну Раду. ЦВК вважає рішення суду зривають проведення позачергових виборів Ради 21 липня.

Тим часом ЦВК скасувала реєстрацію ще восьми кандидатів у депутати.

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