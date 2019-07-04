Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провести повторную жеребьевку партий на выборах Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українськi Новини.

Указано, что суд обязал провести повторную жеребьевку.

Отмечается, что уже напечатано около 5 млн избирательных бюллетеней.

ЦИК намерен обжаловать решение суда.

Как сообщали Українськi Новини, в ЦИКе снова утвердят очередность партий в избирательном бюллетене.

Ранее, 26 июня, ЦИК зарегистрировал избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на выборы 21 июля.