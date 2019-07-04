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04 июля 2019, четверг, 19:22 49
Выборы 2019-07-04T19:23:02+03:00
Українські Новини
Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады

Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады

ЦИК
ЦИК

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провести повторную жеребьевку партий на выборах Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українськi Новини.

Указано, что суд обязал провести повторную жеребьевку.

Отмечается, что уже напечатано около 5 млн избирательных бюллетеней.

ЦИК намерен обжаловать решение суда.

Как сообщали Українськi Новини, в ЦИКе снова утвердят очередность партий в избирательном бюллетене.

Ранее, 26 июня, ЦИК зарегистрировал избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на выборы 21 июля.

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