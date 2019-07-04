Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провести повторную жеребьевку партий на выборах Верховной Рады.\r\nОб этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українськi Новини.\r\nУказано, что суд обязал провести повторную жеребьевку.\r\nОтмечается, что уже напечатано около 5 млн избирательных бюллетеней.\r\nЦИК намерен обжаловать решение суда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ЦИКе снова утвердят очередность партий в избирательном бюллетене.\r\nРанее, 26 июня, ЦИК зарегистрировал избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на выборы 21 июля.