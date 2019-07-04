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04 июля 2019, четверг, 23:35 767
Выборы 2019-07-04T23:39:12+03:00
Українські Новини
ЦИК отменила регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты

ЦИК отменила регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты

ЦИК
ЦИК

Восемь кандидатов в депутаты Верховной Рады подали заявления об отказе баллотироваться. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию данных кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, сообщается, что была отменена регистрация восьми кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах.

По данным ЦИК, их регистрация была отменена в связи с поданными заявлениями об отказе баллотироваться.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, Комиссия отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: Гудзенко В.М., Гудзенко В.А. - в ОВО № 92, Горбаль В.М. - в ОВО № 93, Таможный А.В. - в ОВО № 96, Андрикевич В.И., Анциферова Д.Ю., Баранский В.В., Баранский И.С. - в ОВО № 133", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Клюев и Шарий больше не кандидаты в депутаты – ЦИК отменил регистрацию.

Ранее суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады.

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