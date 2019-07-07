ЦИК уполномочила Госпредприятие спецсвязи передать избирательные бюллетени ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), которая ранее пообещала выполнить решение суда по пережеребьевке, уполномочила Государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней соответствующим окружным избирательным комиссиям (ОИК).

Об этом говорится в сообщении ЦИК, передают Українськi Новини.

"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах в Верховную Раду. ЦИК считает решение суда срывающим проведение внеочередных выборов Рады 21 июля.

Тем временем ЦИК отменил регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты.