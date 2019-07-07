ЦВК уповноважила Держпідприємство спецзв'язку передати виборчі бюлетені ОВК

Центральна виборча комісія (ЦВК), яка раніше пообіцяла виконати рішення суду щодо пережеребкування, уповноважила Державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям (ОВК).

Про це йдеться в повідомленні ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК уповноважив Державне підприємство спеціального зв'язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях цих комісій і підписати протоколи про прийняття ОВК від ЦВК зазначених виборчих бюлетенів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах у Верховну Раду. ЦВК вважає рішення суду зривають проведення позачергових виборів Ради 21 липня.

Тим часом ЦВК скасувала реєстрацію ще восьми кандидатів у депутати.