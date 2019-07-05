ЦИК обещает выполнить решение суда по пережеребьевке

Центральная избирательная комиссия выполнит любое решение Верховного Суда относительно жеребьевки для определения порядковых номеров партий в избирательных бюллетенях, но не успеет перепечатать бюллетени до выборов Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко в эфире телеканала "112 Украина" вечером 4 июля, передают Українськi Новини.

"Пока решение не вступило в законную силу, его нет обязанности выполнять. На апелляцию нам дано два дня в соответствии с законодательством, и ЦИК, конечно, обратится с апелляцией", - сказал он о решении Шестого апелляционного административного суда, который обязал ЦИК провести повторную жеребьевку.

На вопрос о том, можно ли будет провести пережеребьевку в случае подтверждения Верховным Судом решения суда первой инстанции Радченко ответил утвердительно, при этом на вопрос о том, можно ли будет перезапустить процесс печати бюллетеней - отрицательно.

"Короткие ответы на эти вопросы: да и нет. Более развернутые: если Верховный Суд решит, что апелляционный суд прав, то, конечно, ЦИК выполнит решение суда, каким бы оно ни было. И ЦИК много раз демонстрировал законопослушность, выполняя решения судов, какими бы они ни были. Однако печать избирательных бюллетеней - это определенный технологический цикл, и печатные станки не могут выполнить решение суда по собственному желанию", - сказал он.

Замглавы Центризбиркома напомнил, что уже напечатано более 5 млн бюллетеней для голосования за партии в многомандатном избирательном округе.

Он пояснил, что за час возможно напечатать 125 тыс. бюллетеней, за сутки - 2,8 млн, в то время как производственные мощности для проставления номеров участков на бюллетенях не превышают 0,5 млн ​​бюллетеней в день.

Как сообщали Українськi Новини, суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах в Верховную Раду. ЦИК считает решение суда срывающим проведение внеочередных выборов Рады 21 июля.

Тем временем ЦИК отменил регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты.