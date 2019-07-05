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05 июля 2019, пятница, 15:07 80
Выборы 2019-07-05T15:22:09+03:00
Українські Новини
ЦИК обещает выполнить решение суда по пережеребьевке

ЦИК обещает выполнить решение суда по пережеребьевке

Центральная избирательная комиссия выполнит любое решение Верховного Суда относительно жеребьевки для определения порядковых номеров партий в избирательных бюллетенях, но не успеет перепечатать бюллетени до выборов Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко в эфире телеканала "112 Украина" вечером 4 июля, передают Українськi Новини.

"Пока решение не вступило в законную силу, его нет обязанности выполнять. На апелляцию нам дано два дня в соответствии с законодательством, и ЦИК, конечно, обратится с апелляцией", - сказал он о решении Шестого апелляционного административного суда, который обязал ЦИК провести повторную жеребьевку.

На вопрос о том, можно ли будет провести пережеребьевку в случае подтверждения Верховным Судом решения суда первой инстанции Радченко ответил утвердительно, при этом на вопрос о том, можно ли будет перезапустить процесс печати бюллетеней - отрицательно.

"Короткие ответы на эти вопросы: да и нет. Более развернутые: если Верховный Суд решит, что апелляционный суд прав, то, конечно, ЦИК выполнит решение суда, каким бы оно ни было. И ЦИК много раз демонстрировал законопослушность, выполняя решения судов, какими бы они ни были. Однако печать избирательных бюллетеней - это определенный технологический цикл, и печатные станки не могут выполнить решение суда по собственному желанию", - сказал он.

Замглавы Центризбиркома напомнил, что уже напечатано более 5 млн бюллетеней для голосования за партии в многомандатном избирательном округе.

Он пояснил, что за час возможно напечатать 125 тыс. бюллетеней, за сутки - 2,8 млн, в то время как производственные мощности для проставления номеров участков на бюллетенях не превышают 0,5 млн ​​бюллетеней в день.

Как сообщали Українськi Новини,  суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах в Верховную Раду. ЦИК считает решение суда срывающим проведение внеочередных выборов Рады 21 июля.

Тем временем ЦИК отменил регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты.

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