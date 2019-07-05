ЦИК обещает выполнить решение суда по пережеребьевке

Центральная избирательная комиссия выполнит любое решение Верховного Суда относительно жеребьевки для определения порядковых номеров партий в избирательных бюллетенях, но не успеет перепечатать бюллетени до выборов Верховной Рады 21 июля.\r\nОб этом сообщил заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко в эфире телеканала "112 Украина" вечером 4 июля, передают Українськi Новини.\r\n"Пока решение не вступило в законную силу, его нет обязанности выполнять. На апелляцию нам дано два дня в соответствии с законодательством, и ЦИК, конечно, обратится с апелляцией", - сказал он о решении Шестого апелляционного административного суда, который обязал ЦИК провести повторную жеребьевку.\r\nНа вопрос о том, можно ли будет провести пережеребьевку в случае подтверждения Верховным Судом решения суда первой инстанции Радченко ответил утвердительно, при этом на вопрос о том, можно ли будет перезапустить процесс печати бюллетеней - отрицательно.\r\n"Короткие ответы на эти вопросы: да и нет. Более развернутые: если Верховный Суд решит, что апелляционный суд прав, то, конечно, ЦИК выполнит решение суда, каким бы оно ни было. И ЦИК много раз демонстрировал законопослушность, выполняя решения судов, какими бы они ни были. Однако печать избирательных бюллетеней - это определенный технологический цикл, и печатные станки не могут выполнить решение суда по собственному желанию", - сказал он.\r\nЗамглавы Центризбиркома напомнил, что уже напечатано более 5 млн бюллетеней для голосования за партии в многомандатном избирательном округе.\r\nОн пояснил, что за час возможно напечатать 125 тыс. бюллетеней, за сутки - 2,8 млн, в то время как производственные мощности для проставления номеров участков на бюллетенях не превышают 0,5 млн бюллетеней в день.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах в Верховную Раду. ЦИК считает решение суда срывающим проведение внеочередных выборов Рады 21 июля.\r\nТем временем ЦИК отменил регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты.