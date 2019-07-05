Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, – журналист Руденко

Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, – жур

Согласованный Кабинетом Министров Украины на должность председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Комарницкий еще не получил губернаторский портфель, а уже заговорил об амнистии для жителей оккупированного Донбасса.

Об этом заявил журналист Сергей Руденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Он (Комарницкий) объясняет это тем, что, мол, поменялся Президент и поменялось понимание реинтеграции. Серьезно? Амнистия для чиновников, которые работают сейчас на оккупационную власть? Серьезно? Для предпринимателей, которые поддерживают оккупантов? А кто будет проводить эту сепарацию - кто попадает под амнистию, а кто? Может, бывший член фракции Партии регионов в Луганском областном совете Комарницкий хочет взять эту функцию на себя?" - написал Руденко.

По его мнению, особенно удивляет то, что кандидат в губернаторы начинает комментировать вопросы, которые не входят в его компетенцию. "Так Богдан с русским как региональным языком на Донбассе, а Комарницкий - с амнистией. Просто нет слов", - отметил Сергей Руденко.

Как ранее сообщалось, 26 июня Кабмин одобрил кандидатуру Виталия Комарницкого на должность председателя Луганской ОГА. Теперь указ о назначении должен подписать Президент Владимир Зеленский. Виталий Комарницкий - ректор Луганского университета внутренних дел (вуз-переселенец), бывший депутат Луганского областного совета от Партии регионов. Напомним, Виталий Комарницкий заявил в СМИ, что чиновники и работники бюджетных учреждений должны подлежать амнистии.