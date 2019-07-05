подписаться на рассылку
25.65 26
28.8 29.4
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, – журналист Руденко
05 июля 2019, пятница, 18:46 993
Политика 2019-07-05T18:46:38+03:00
Українські Новини
Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, – жур

Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, – журналист Руденко

Сергей Руденко. Фото: facebook.com/sergij.rudenko1
Сергей Руденко. Фото: facebook.com/sergij.rudenko1

Согласованный Кабинетом Министров Украины на должность председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Комарницкий еще не получил губернаторский портфель, а уже заговорил об амнистии для жителей оккупированного Донбасса.

Об этом заявил журналист Сергей Руденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Он (Комарницкий) объясняет это тем, что, мол, поменялся Президент и поменялось понимание реинтеграции. Серьезно? Амнистия для чиновников, которые работают сейчас на оккупационную власть? Серьезно? Для предпринимателей, которые поддерживают оккупантов? А кто будет проводить эту сепарацию - кто попадает под амнистию, а кто? Может, бывший член фракции Партии регионов в Луганском областном совете Комарницкий хочет взять эту функцию на себя?" - написал Руденко.

По его мнению, особенно удивляет то, что кандидат в губернаторы начинает комментировать вопросы, которые не входят в его компетенцию. "Так Богдан с русским как региональным языком на Донбассе, а Комарницкий - с амнистией. Просто нет слов", - отметил Сергей Руденко.

Как ранее сообщалось, 26 июня Кабмин одобрил кандидатуру Виталия Комарницкого на должность председателя Луганской ОГА. Теперь указ о назначении должен подписать Президент Владимир Зеленский. Виталий Комарницкий - ректор Луганского университета внутренних дел (вуз-переселенец), бывший депутат Луганского областного совета от Партии регионов.  Напомним, Виталий Комарницкий заявил в СМИ, что чиновники и работники бюджетных учреждений должны подлежать амнистии.

Больше новостей о: Амнистия Донбасс Луганская ОГА Сергей Руденко Виталий Комарницкий

Архив
Новости
Вице-премьер министра заподозрили в присвоению бюджетных денег в Винницкой области 19:54
Елена Лукаш: Пережеребьевка и перепечатка бюллетеней не сорвет сроки выборов 19:49 Мнение
В Черном море перевернулся прогулочный теплоход, есть пропавшие без вести 19:36
Нардеп Микитась рассказал свою версию, зачем он ударил главу территориальной общины 19:21
В поезде "Измаил-Киев" на 6-летнего ребенка выпало окна вагона 18:57
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
больше новостей
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok