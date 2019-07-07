Зеленський призначив голову Луганської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького, який пропонує амністувати жителів окупованого Донбасу, головою Луганської обласної державної адміністрації.\r\nВідповідний указ від 5 липня опублікований в неділю на сайті президента, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Віталія Комарницького Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.\r\nЯк повідомляє ВВС Україна, Віталію Комарницькому 55 років, він народився в Криму.\r\nЗ 1986 року навчався і працював у Луганській області.\r\nНа рубежі 1980-1990-х служив у місцевій міліції, а з 1993 року став помічником ректора Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка.\r\nЗмінив кілька посад в університеті, поки в 2007 році не був призначений його ректором, яким і залишається до цих пір.\r\nУ 2014 році разом зі своїм університетом евакуювався з Луганська - спочатку в Миколаїв і Суми, а в 2016 році вуз переїхав в Сєвєродонецьк, став адміністративним центром Луганської області (при цьому на місці університету проссийское "керівництво" невизнаної "ЛНР" створило власну "Луганську академію внутрішніх справ").\r\nВіталій Комарницький доктор юридичних наук, професор. Паралельно він займався місцевою політикою - кілька разів обирався до рад різних рівнів.\r\nВ 2010 році був обраний депутатом Луганської облради від Партії регіонів.\r\nДеякі ЗМІ пов'язують Комарницького з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.\r\nЯк раніше повідомлялося, 26 червня Кабмін погодив кандидатуру Віталія Комарницького на посаду голови Луганської ОДА. Віталій Комарницький заявив у ЗМІ, що чиновники і працівники бюджетних установ мають підлягати амністії.\r\nТакож він виступив за законодавче розділення населення окупованого Донбасу на три категорії.