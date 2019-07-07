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07 липня 2019, неділя, 16:30 11
Президент 2019-07-07T17:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив голову Луганської ОДА

Зеленський призначив голову Луганської ОДА

Віталій Комарницький. Фото: Луганський державний університет Внутрішніх справ.
Віталій Комарницький. Фото: Луганський державний університет Внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького, який пропонує амністувати жителів окупованого Донбасу, головою Луганської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 5 липня опублікований в неділю на сайті президента, передають Українські Новини.

"Призначити Віталія Комарницького Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Як повідомляє ВВС Україна, Віталію Комарницькому 55 років, він народився в Криму.

З 1986 року навчався і працював у Луганській області.

На рубежі 1980-1990-х служив у місцевій міліції, а з 1993 року став помічником ректора Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка.

Змінив кілька посад в університеті, поки в 2007 році не був призначений його ректором, яким і залишається до цих пір.

У 2014 році разом зі своїм університетом евакуювався з Луганська - спочатку в Миколаїв і Суми, а в 2016 році вуз переїхав в Сєвєродонецьк, став адміністративним центром Луганської області (при цьому на місці університету проссийское "керівництво" невизнаної "ЛНР" створило власну "Луганську академію внутрішніх справ").

Віталій Комарницький доктор юридичних наук, професор. Паралельно він займався місцевою політикою - кілька разів обирався до рад різних рівнів.

В 2010 році був обраний депутатом Луганської облради від Партії регіонів.

Деякі ЗМІ пов'язують Комарницького з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Як раніше повідомлялося, 26 червня Кабмін погодив кандидатуру Віталія Комарницького на посаду голови Луганської ОДА. Віталій Комарницький заявив у ЗМІ, що чиновники і працівники бюджетних установ мають підлягати амністії.

Також він виступив за законодавче розділення населення окупованого Донбасу на три категорії.

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