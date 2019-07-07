Робочий тиждень в Україні почнеться з дощів і похолодання: прогноз погоди

8 липня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +21...+23 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с, температура вночі +8...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градусів.\r\nУ Трускавці місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градусів.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень+21...+23 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +12...+18 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень місцями значень дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с, температура вночі +13...+20 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nНа сході країни мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень місцями значень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с, температура вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень місцями значень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n7 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +23 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні, 7 липня, на Івана Купала, в Україні буде незвичайна синоптична ситуація: суха погода в східній і південній частині країни піде на противагу дощів, шквалаи гроз на заході і півночі країни.\r\n