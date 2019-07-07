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07 липня 2019, неділя, 13:12 4
Життя 2019-07-07T13:21:19+03:00
Українські Новини
Робочий тиждень в Україні почнеться з дощів і похолодання: прогноз погоди

Робочий тиждень в Україні почнеться з дощів і похолодання: прогноз погоди

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

8 липня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +21...+23 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі +8...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градусів.

У Трускавці місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень+21...+23 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +12...+18 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень місцями значень дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +13...+20 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На сході країни мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень місцями значень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень місцями значень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

7 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +23 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 7 липня, на Івана Купала, в Україні буде незвичайна синоптична ситуація: суха погода в східній і південній частині країни піде на противагу дощів, шквалаи гроз на заході і півночі країни.

 

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