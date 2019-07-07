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07 июля 2019, воскресенье, 12:23 140
Президент 2019-07-07T12:27:55+03:00
Українські Новини
Зеленский присвоил имя бригаде морпехов и военно-морскому лицею

Зеленский присвоил имя бригаде морпехов и военно-морскому лицею

Владимир Зеленский в Одессе. Фото: facebook/zelenskiy95
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: facebook/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский присвоил имя контр-адмирала Михаила Белинского 36 отдельной бригаде морской пехоты Военно-Морских Сил в День ВМС.

Об этом говорится в указе президента №495 от 5 июля, передают Українськi Новини.

"Присвоить 36-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и в дальнейшем именовать ее - "36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского", - говорится в указе.

Также Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею, говорится в указе президента №494 от 5 июля.

"С целью увековечения памяти вице-адмирала Владимира  Безкоровайного, учитывая его весомый личный вклад в развитие Украинского государства, развитие Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и учитывая образцовое выполнение Военно-морским лицеем возложенных на него задач, постановляю: присвоить имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею и в дальнейшем именовать его - "Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного", - говорится в указе.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский заявил, что работает "и днем, и ночью" над возвращением моряков.

Тем временем в Украине проходят масштабные международные учения "Си Бриз-2019".

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