Зеленский присвоил имя бригаде морпехов и военно-морскому лицею

Президент Владимир Зеленский присвоил имя контр-адмирала Михаила Белинского 36 отдельной бригаде морской пехоты Военно-Морских Сил в День ВМС.

Об этом говорится в указе президента №495 от 5 июля, передают Українськi Новини.

"Присвоить 36-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и в дальнейшем именовать ее - "36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского", - говорится в указе.

Также Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею, говорится в указе президента №494 от 5 июля.

"С целью увековечения памяти вице-адмирала Владимира Безкоровайного, учитывая его весомый личный вклад в развитие Украинского государства, развитие Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и учитывая образцовое выполнение Военно-морским лицеем возложенных на него задач, постановляю: присвоить имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею и в дальнейшем именовать его - "Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного", - говорится в указе.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский заявил, что работает "и днем, и ночью" над возвращением моряков.

Тем временем в Украине проходят масштабные международные учения "Си Бриз-2019".