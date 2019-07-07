Зеленский заявил, что работает "и днем, и ночью" над возвращением моряков

Президент Владимир Зеленский отмечает важность оснащения современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морских сил Украины.

Об этом он заявил в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинского-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019", говорится в сообщении на его странице Twitter, передают Українськi Новини.

"Наша общая цель - сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы чувствуем весомую поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - написал он.

От имени украинского народа президент поблагодарил весь личный состав Военно-Морских Сил за верность присяге, стойкость, отвагу и самоотверженность и поздравил с днем ВМС.

"Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в Украине проходят международные украинские-американские учения "Си Бриз-2019".

Ранее Зеленский обещал быстро и эффективно предпринять меры для освобождения 8 украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками 22 мая в Донецкой области.