Зеленский заявил, что работает "и днем, и ночью" над возвращением моряков

Президент Владимир Зеленский отмечает важность оснащения современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морских сил Украины.\r\nОб этом он заявил в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинского-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019", говорится в сообщении на его странице Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Наша общая цель - сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы чувствуем весомую поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - написал он.\r\nОт имени украинского народа президент поблагодарил весь личный состав Военно-Морских Сил за верность присяге, стойкость, отвагу и самоотверженность и поздравил с днем ВМС.\r\n"Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами", - отметил Зеленский.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине проходят международные украинские-американские учения "Си Бриз-2019".\r\nРанее Зеленский обещал быстро и эффективно предпринять меры для освобождения 8 украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками 22 мая в Донецкой области.\r\n