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07 июля 2019, воскресенье, 10:58 537
Президент 2019-07-07T11:26:32+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что работает "и днем, и ночью" над возвращением моряков

Зеленский заявил, что работает "и днем, и ночью" над возвращением моряков

Владимир Зеленский в Одессе. Фото: Главком
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: Главком

Президент Владимир Зеленский отмечает важность оснащения современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морских сил Украины.

Об этом он заявил в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинского-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019", говорится в сообщении на его странице Twitter, передают Українськi Новини.

"Наша общая цель - сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы чувствуем весомую поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - написал он.

От имени украинского народа президент поблагодарил весь личный состав Военно-Морских Сил за верность присяге, стойкость, отвагу и самоотверженность и поздравил с днем ВМС.

"Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в Украине проходят международные украинские-американские учения "Си Бриз-2019".

Ранее Зеленский обещал быстро и эффективно предпринять меры для освобождения 8 украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками 22 мая в Донецкой области.

 

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