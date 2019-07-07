Зеленський присвоїв ім'я бригади морпіхів і військово-морського ліцею

Президент Володимир Зеленський присвоїв ім'я контр-адмірала Михайла Білинського 36 окремій бригаді морської піхоти Військово-Морських Сил в День ВМС.

Про це йдеться в указі президента №495 від 5 липня, передають Українські Новини.

"Присвоїти 36-й окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України почесне найменування "імені контр-адмірала Михайла Білинського" і надалі іменувати її - "36-а окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського", - йдеться в указі.Також Зеленський присвоїв ім'я віце-адмірала Володимира Безкоровайного Військово-морського ліцею, йдеться в указі президента №494 від 5 липня.

"З метою увічнення пам'яті віце-адмірала Володимира Безкоровайного, враховуючи його вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України та враховуючи зразкове виконання Військово-морським ліцеєм покладених на нього завдань, постановляю: присвоїти ім'я віце-адмірала Володимира Безкоровайного Військово-морського ліцею та надалі іменувати його - "Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного", - йдеться в указі.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив, що працює "і вдень, і вночі" над поверненням моряків.

Тим часом в Україні проходять масштабні міжнародні навчання "Сі Бриз-2019".