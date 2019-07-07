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07 июля 2019, воскресенье, 11:48 874
Силовые структуры 2019-07-07T12:02:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Одессе с размахом празднуют День ВМС

Фото дня: в Одессе с размахом празднуют День ВМС

День ВМС в Одессе. Фото: Пушкинская
День ВМС в Одессе. Фото: Пушкинская

Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают День Военно-морских сил Украины. В честь этого мероприятия в Одессу приехал президент Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полторак.

У причала одесского Морвокзала выстроились корабли стран-участниц международных морских учений "Sea Breeze-2019", на причале - военные моряки, пишет "Пушкинская".

Владимир Зеленский вручил награды морским военным за мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны. На территории порта прошла церемония присвоения названий двум новым десантным катерам ВМС Украины и пролет морской авиации с десантированием 15 парашютистов.

Помимо торжественной части одесситов ждет насыщенная праздничная программа. С 10:00 до 13:00 проведут выставки "Возвращение домой" и "Блокпост памяти". Жители и гости города смогут понаблюдать за гонками на ялах. В течении дня будут показывать боевые корабли, катера, судна обеспечения, покажут военную технику и образцы вооружения. Также будет презентация службы по контракту от военных учебных заведений. С 19:00 до 22:00 на Дерибасовской улице пройдет праздничный концерт. После заката можно наблюдать за иллюминацией на боевых кораблях. 

День ВМС в Одессе. Фото: Пушкинская День ВМС в Одессе. Фото: Пушкинская

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что работает "и днем, и ночью" над возвращением моряков.

Тем временем в Украине проходят масштабные международные украинские-американские учения "Си Бриз-2019".

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