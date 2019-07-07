Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС

Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають День Військово-морських сил України. На честь цього заходу в Одесу приїхав президент Володимир Зеленський і міністр оборони Степан Полторак.

Біля причалу одеського Морвокзалу вишикувалися кораблі країн-учасниць міжнародних морських навчань "Sea Breeze-2019", на причалі - військові моряки, пише "Пушкінська".

Володимир Зеленський вручив нагороди морським військовим за мужність, захисту державного суверенітету і територіальної цілісності країни. На території порту пройшла церемонія присвоєння назв двом новим десантним катерах ВМС України і проліт морської авіації з десантуванням 15 парашутистів.

Крім урочистої частини одеситів чекає насичена святкова програма. З 10:00 до 13:00 проведуть виставки "Повернення додому" і "Блокпост пам'яті". Мешканці та гості міста зможуть поспостерігати за перегонами на ялах. Протягом дня будуть показувати бойові кораблі, катери, судна забезпечення, покажуть військову техніку і зразки озброєння. Також буде презентація служби за контрактом від військових навчальних закладів. З 19:00 до 22:00 на вулиці Дерибасівській відбудеться святковий концерт. Після заходу сонця можна спостерігати за ілюмінацією на бойових кораблях.

День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що працює "і вдень, і вночі" над поверненням моряків.

Тим часом в Україні проходять масштабні міжнародні українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".