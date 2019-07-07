Зеленський заявив, що працює "і вдень, і вночі" над поверненням моряків

Президент Володимир Зеленський наголошує на важливості оснащення сучасними кораблями, озброєнням і технікою Військово-морських сил України.

Про це він заявив у неділю в Одесі під час участі у заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань "Сі Бриз-2019", йдеться в повідомленні на його сторінці Twitter, передають Українські Новини.

"Наша спільна мета - сильні, оснащені сучасними кораблями, озброєнням і технікою Військово-морські сили України. На цьому шляху ми відчуваємо вагому підтримку з боку наших міжнародних друзів і партнерів, які сьогодні стоять з вами в одному строю", - написав він.

Від імені українського народу президент подякував усьому особовому складу Військово-Морських Сил за вірність присязі, стійкість, відвагу і самовідданість і привітав з днем ​​ВМС.

"Ми працюємо вдень і вночі, щоб повернути полонених моряків додому. І я роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з нашими хлопцями", - зазначив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні проходять міжнародні українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".

Раніше Зеленський обіцяв швидко і ефективно вжити заходів для звільнення 8 українських військовослужбовців, узятих в полон бойовиками 22 травня в Донецькій області.