У Лондоні пройшов найбільший в історії ЛГБТ-парад

У Лондоні проходить щорічний гей-парад, який став найбільшим в історії за кількістю учасників.

Барвиста хода почалася на Портленд-плейс, перетнула Оксфорд серкус і далі по Ріджент-стріт, Трафальгарській площі і Уайтхоллу дійшла до будівлі парламенту.

Мер Лондона Садок Хан в заяві привітав його учасників, пише "Російська служба Бі-бі-сі".

В цьому році ЛГБТ-активісти та симпатики відзначають півстолітній ювілей найважливішої для них події - "Стоунволлського бунту" в Нью-Йорку.

В ніч на 28 червня 1969 року поліція мала намір провести рейд в барі "Стоунволл-інн", відомому як місце збору геїв, що на ті часи було звичайною практикою. Цій спробі силою протистояли ліберально налаштовані жителі богемного кварталу Грінвіч-вілледж. Акції протесту тривали кілька днів.

Перший масовий публічний виступ на захист секс-меншин отримав величезний резонанс. За словами історика Девіда Картера, це було для гей-руху тим же, що і падіння Бастилії для Французької революції.

В пам'ять про Стоунволл гей-паради у всьому світі зазвичай проводяться в кінці червня - початку липня.

Два роки тому британські гей-активісти святкували іншу значущу подію: 50-річчя декриміналізації гомосексуалізму в Англії та Уельсі.

Напередодні параду вони нагадали про те, що в Північній Ірландії поки не узаконені гей-шлюби, а в низці держав секс-меншини взагалі піддаються переслідуванням, і закликали британський бізнес не мати справи з такими країнами.

Мер Садок Хан вважає, що в боротьбі за рівноправність "досягнуто величезний прогрес, але заспокоюватися рано".

У травні цього року лесбійська пара була побита в лондонському нічному автобусі групою молодих людей.

Учасник першого в історії Лондона гей-параду Дон Пеппер каже, що тоді все виглядало інакше.

"Нас було не більше тисячі, ніхто не наряджався, водії машин несхвально гули, і після ходи не було ніяких заходів", - згадує він.

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ theglobetrotterguys

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotography

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotography

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotography

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