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06 липня 2019, субота, 23:12 5
Європа 2019-07-06T23:45:02+03:00
Українські Новини
У Лондоні пройшов найбільший в історії ЛГБТ-парад

У Лондоні пройшов найбільший в історії ЛГБТ-парад

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/elliebelly203
ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/elliebelly203

У Лондоні проходить щорічний гей-парад, який став найбільшим в історії за кількістю учасників.

Барвиста хода почалася на Портленд-плейс, перетнула Оксфорд серкус і далі по Ріджент-стріт, Трафальгарській площі і Уайтхоллу дійшла до будівлі парламенту.

Мер Лондона Садок Хан в заяві привітав його учасників, пише "Російська служба Бі-бі-сі".

В цьому році ЛГБТ-активісти та симпатики відзначають півстолітній ювілей найважливішої для них події - "Стоунволлського бунту" в Нью-Йорку.

В ніч на 28 червня 1969 року поліція мала намір провести рейд в барі "Стоунволл-інн", відомому як місце збору геїв, що на ті часи було звичайною практикою. Цій спробі силою протистояли ліберально налаштовані жителі богемного кварталу Грінвіч-вілледж. Акції протесту тривали кілька днів.

Перший масовий публічний виступ на захист секс-меншин отримав величезний резонанс. За словами історика Девіда Картера, це було для гей-руху тим же, що і падіння Бастилії для Французької революції.

В пам'ять про Стоунволл гей-паради у всьому світі зазвичай проводяться в кінці червня - початку липня.

Два роки тому британські гей-активісти святкували іншу значущу подію: 50-річчя декриміналізації гомосексуалізму в Англії та Уельсі.

Напередодні параду вони нагадали про те, що в Північній Ірландії поки не узаконені гей-шлюби, а в низці держав секс-меншини взагалі піддаються переслідуванням, і закликали британський бізнес не мати справи з такими країнами.

Мер Садок Хан вважає, що в боротьбі за рівноправність "досягнуто величезний прогрес, але заспокоюватися рано".

У травні цього року лесбійська пара була побита в лондонському нічному автобусі групою молодих людей.

Учасник першого в історії Лондона гей-параду Дон Пеппер каже, що тоді все виглядало інакше.

"Нас було не більше тисячі, ніхто не наряджався, водії машин несхвально гули, і після ходи не було ніяких заходів", - згадує він.

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ theglobetrotterguysЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ theglobetrotterguys

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotographyЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotography

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotographyЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotography

ЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotographyЛГБТ-прайд в Лондоні. Фото: instagram.сом/ tomaszwencelphotography

Як повідомляли Українські новини, 23 червня більш як 2,5 тис. осіб провели ходу на підтримку ЛГБТ в Києві.

Володимир Зеленський на Марш рівності не прийшов, але закликав Нацполіцію забезпечити його мирне проведення.

Організація "Київпрайд" допускає, що Президент Володимир Зеленський не поділяє європейські цінності через його відмову прийняти запрошення на "Марш рівності" 23 червня в Києві.

 

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