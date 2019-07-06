Жилье в Киеве подорожало: сколько стоят квартиры в разных районах столицы

За первое полугодие 2019 г. больше всего подорожали однокомнатные квартиры, о чем рассказывают аналитики компании OLX.

"С начала 2019 года в сравнении со вторым полугодием 2018 цены на квартиры в Киеве в среднем выросли: однокомнатные – на 8%, двухкомнатные – на 4%, трехкомнатные – на 2%. По сравнению с прошлым полугодием больше всего повысились цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах. На таком же уровне осталась цена только в Дарницком. Но подорожали не все варианты жилья в Киеве", – поясняют аналитики OLX.

Так, стоимость однушек в Печерском районе оказалась самой высокой – более 106 тыс. долл., в достаточно престижных Шевченковском и Голосеевском районах квартиру купить можно в среднем за 45 тыс. долл. В Оболонском, Соломенском и Дарницком районах цены колеблются от 38 до 40 тыс. долларов. Подольский и Днепровский уверенно держаться посередине – около 36 тыс. долларов за однушку. А самыми бюджетными оказались Святошинский и Деснянский район, где квартиру можно купить в новостройке за 30-31 тыс. долл.

"Стоимость однокомнатных квартир в Киеве колеблется преимущественно в диапазоне 35 – 45 тыс. долл., двухкомнатных – 50 –70 тыс. долл., а трехкомнатные продают за 65 – 95 тыс. долларов. Трешки в Шевченковском и Деснянском районах, наоборот, стали дешевле (130 и 50 тыс. долларов соответственно). В Днепровском цены остались на том же уровне (63 тыс. долл.). А в остальных районах стоимость трехкомнатных квартир выросла, максимальный рост на Соломенке – на 9% (сейчас средняя цена трешки там около 84 тыс. долл.)", – отмечают в OLX.

Помимо этого, выросла и цена одного квадратного метра. Так, эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак рассказала, что по итогам мая средняя стоимость жилья в новостройках Киева выросла на 3% – до 24 тыс. грн за квадратный метр. Также по ее данным за период с мая 2018 по май 2019 гг. цена на первичном рынке Киева увеличилась на 8,11%.

"Жилье будет дорожать по объективным причинам – из-за подорожания стоимости строительства, однако, застройщики вряд ли увеличит цены выше покупательной способности покупателя", – сказала Берещак.

Как сообщали Українські Новини, в июне вторичка в Киеве подешевела на 0,1%.

Тем временем за месяц квартиры в киевских новостройках подорожали на 1,4%.