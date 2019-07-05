подписаться на рассылку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 июля 2019, пятница, 23:52 635
Силовые структуры 2019-07-05T23:52:14+03:00
Українські Новини
У Зеленского не говорят ГПУ, откуда у них информация о обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе

У Зеленского не говорят ГПУ, откуда у них информация о обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе

Генеральная прокуратура незаконно требует от Офиса президента предоставить источники информации, которыми пользовалась спикер Зеленского Юлия Мендель, когда заявила, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс служба ОП.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОП объяснили, что ссылаться на статью 93 УПК в качестве законного основания для сбора доказательств ошибочно.

"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователя уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК", - ответили ГПУ из Офиса президента.

А ранее сообщалось, что ГПУ спрашивает Офис Зеленского, откуда его пресс-секретарь взяла, что ВСУ обстреливает гражданские объекты.

Спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ.

Ранее Мендель заявила, что слова Зеленского о контроле РФ боевиков неправильно истрактовали из-за его невнимательности к формулировкам.

Больше новостей о: ГПУ обстрелы на Донбассе Юлия Мендель Офис президента

Архив
Новости
У Зеленского не говорят ГПУ, откуда у них информация о обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе 23:52
Суд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества Ющенко 23:35
Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом 23:04
У Президента Зеленского заявили, что у Мендель нет авто и именных номеров 22:34
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
больше новостей
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok