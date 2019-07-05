ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського

Державне бюро розслідувань підтвердило, що у справі про відмивання злочинних доходів початок розслідування обставин зняття протягом останнього місяця Порошенко 34 мільйонів доларів готівкою у Міжнародному інвестиційному банку. Про це повідомляє юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов.\r\nЮрист Андрій Портнов повідомив, що Порошенко з 17 травня по 17 червня знімав суми, еквівалентні 1-2 мільйонів доларів в належному йому "Міжнародному інвестиційному банку". Всього були зняті 34 мільйони доларів. Слідчі перевіряють цю інформацію у зв'язку зі справою про продаж заводу "Кузня на Рибальському" на предмет ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за останні два місяці Порошенко зняв своєму банку готівкою 340 кг доларів США.\r\n1 липня на телевізійному каналі "Прямий", що належить Порошенку, пройшла санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.\r\nДБР в рамках кримінальних проваджень за заявами Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка.