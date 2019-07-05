ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського

Державне бюро розслідувань підтвердило, що у справі про відмивання злочинних доходів початок розслідування обставин зняття протягом останнього місяця Порошенко 34 мільйонів доларів готівкою у Міжнародному інвестиційному банку. Про це повідомляє юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов.

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Порошенко з 17 травня по 17 червня знімав суми, еквівалентні 1-2 мільйонів доларів в належному йому "Міжнародному інвестиційному банку". Всього були зняті 34 мільйони доларів. Слідчі перевіряють цю інформацію у зв'язку зі справою про продаж заводу "Кузня на Рибальському" на предмет ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляли Українські Новини, за останні два місяці Порошенко зняв своєму банку готівкою 340 кг доларів США.

1 липня на телевізійному каналі "Прямий", що належить Порошенку, пройшла санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.

ДБР в рамках кримінальних проваджень за заявами Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка.