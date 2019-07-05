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05 июля 2019, пятница, 21:09 44
Происшествия 2019-07-05T21:09:40+03:00
Українські Новини
В катастрофе судна в Черном море погибли 2 человека

В катастрофе судна в Черном море погибли 2 человека

При крушении прогулочного катера в Черном море у берегов Краснодарского края РФ погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора пляжа в поселке Джубга Андрея Андреева в пятницу, 5 июля.

ЧП произошло с судном Атолл, оно перевернулось в районе Голубой бухты. По словам, Андреева, катер мог быть перегружен, так как только его сотрудники взяли на борт как минимум 25 человек.

"С ними привезли еще двоих (погибших). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных – не более 12", – подчеркнул Андреев.

По предварительным данным российского МЧС, на борту катера находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. По словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей еще уточняется.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту катастрофы.

Напомним, что в Черном море перевернулся прогулочный теплоход, есть пропавшие без вести.

В центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи. Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец.

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