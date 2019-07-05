Нужно отменить все указы Администрации Порошенко относительно судов, - Писаренко

Депутат Верховной Рады Валерий Писаренко считает, что все указы Администрации бывшего президента Петра Порошенко, которые касались судов, нужно отменить.

Об этом он сказал Українським Новинам.

Так депутат прокомментировал указ Порошенко о ликвидации общих судов и создании местных окружных, который до сих пор не реализован.

"Вообще, с тем, с изданными указами Администрации Порошенко в отношении судов нужно будет очень внимательно разбираться. Потому что фактически создавалась ситуация при которой судьи были зависимы от Администрации президента и ждали пока им снесут головы или оставят на месте. Поэтому, они подвесили основные суды своими нереализованными указами и тут нужно будет синхронизировать, во-первых, действия Администрации президента, чтобы они отменили все, что там наворотили, и второе - закончить процессы, которые сегодня идут",- уверен нардеп.

Также по его мнению, необходимо "много чего почистить с точки зрения психологического состояния людей, чтобы судей не унижали при их приеме на работу".

Как сообщали Українські Новини, профессор, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что необходимо возобновить местные суды и отменить создание окружных.

Марина Ставнийчук считает, что команда президента Владимира Зеленского должна проводить судебную реформу, имея конкретный план действий, иначе это будет так же преступно, как это было сделано при Порошенко.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.