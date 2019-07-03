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03 июля 2019, среда, 19:31 83
Судебная власть 2019-07-03T20:09:07+03:00
Українські Новини
Зеленский должен решить проблему местных судов и обеспечить доступ к правосудию, - Мусияка

Зеленский должен решить проблему местных судов и обеспечить доступ к правосудию, - Мусияка

Профессор, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что необходимо возобновить местные суды и отменить создание окружных.

Об этом он сказал Українським Новинам.

Так эксперт прокомментировал вопрос касательно того, что указ бывшего президента Петра Порошенко "О ликвидации и создании местных общих судов" остался по факту нереализованным.

"Это же дикость (этот указ)! Если указ не реализован, то, наверное, новый президент должен его либо реализовать, либо отменить", - заявил Мусияка.

Он также убежден, что целесообразно было бы вернуть систему местных судов, поскольку на сегодняшний день граждане Украины ограничены в своем праве доступа к правосудию.

"Люди вынуждены добираться в суды за 100 км. Это просто ужас. Доступ к правосудию просто ликвидирован для многих людей. Это же пенсионеры, нужно где-то переночевать, чтобы попасть в суд и так далее", - возмутился эксперт.

Как сообщали УкраїнськіНовини, бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что команда президента Владимира Зеленского должна проводить судебную реформу, имея конкретный план действий, иначе это будет так же преступно, как это было сделано при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Президент Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы

 

Больше новостей о: Президент Указ Мусияка Петр Порошенко Зеленский окружные суды

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