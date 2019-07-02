подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 июля 2019, вторник, 14:42 265
Судебная власть 2019-07-02T14:42:52+03:00
Українські Новини
Проводить судебную реформу без плана действий будет так же преступно, как это было сделано при Порошенко, - Ст

Проводить судебную реформу без плана действий будет так же преступно, как это было сделано при Порошенко, - Ставнийчук

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что команда президента Владимира Зеленского должна проводить судебную реформу, имея конкретный план действий, иначе это будет так же преступно, как это было сделано при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

Так эксперт прокомментировала вопрос касательно того, что указ Порошенко «О ликвидации и создании местных общих судов» остался по факту нереализованным, ведь эти суды до сих пор не запущены.

"За выполнение указов Президента, безусловно, должны отвечать соответствующие органы в государстве и должностные лица. И я считаю, что это - обычная халатность, недобросовестное выполнение своих полномочий. Нужно начинать с привлечения людей к ответственности", - подчеркнула Ставнийчук.

По ее мнению, к ситуации с продолжением по факту судебной реформы Порошенко нужно разбираться комплексно.

"На мой взгляд, начинать судебную реформу без соответствующего алгоритма, без плана проведения, будет так же преступно, как это было сделано при Порошенко", - считает Ставнийчук.

По ее словам, если новая власть будет проводить реформу таким же образом, как и предыдущая, то это не будет содействовать повышению качества работы судебной системы.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Больше новостей о: Судебная реформа Ставнийчук Указ Президента Зеленский окружные суды

Архив
Новости
"Нефтегаз" оценил утвержденную Кабмином модель проведения анбандлинга в 18 млрд долларов 15:08 Документ
Услугой по переносу номеров воспользовались 9 630 абонентов 15:02
Нужно срочное заседание СНБО по ситуации с КП "Вода Донбасса", - Ассоциация водоканалов Украины 14:56
Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минирования 14:53
Кличко проверил ход реконструкции старейшего роддома Киева 14:50
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
Саботаж со стороны бывшей власти может привести к развалу страны, - Могилев 09:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok