Проводить судебную реформу без плана действий будет так же преступно, как это было сделано при Порошенко, - Ставнийчук

Проводить судебную реформу без плана действий будет так же преступно, как это было сделано при Порошенко, - Ст

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что команда президента Владимира Зеленского должна проводить судебную реформу, имея конкретный план действий, иначе это будет так же преступно, как это было сделано при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

Так эксперт прокомментировала вопрос касательно того, что указ Порошенко «О ликвидации и создании местных общих судов» остался по факту нереализованным, ведь эти суды до сих пор не запущены.

"За выполнение указов Президента, безусловно, должны отвечать соответствующие органы в государстве и должностные лица. И я считаю, что это - обычная халатность, недобросовестное выполнение своих полномочий. Нужно начинать с привлечения людей к ответственности", - подчеркнула Ставнийчук.

По ее мнению, к ситуации с продолжением по факту судебной реформы Порошенко нужно разбираться комплексно.

"На мой взгляд, начинать судебную реформу без соответствующего алгоритма, без плана проведения, будет так же преступно, как это было сделано при Порошенко", - считает Ставнийчук.

По ее словам, если новая власть будет проводить реформу таким же образом, как и предыдущая, то это не будет содействовать повышению качества работы судебной системы.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.