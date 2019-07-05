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05 липня 2019, пʼятниця, 15:07 18
Вибори 2019-07-05T16:30:03+03:00
Українські Новини
ЦВК обіцяє виконати рішення суду щодо пережеребкування

ЦВК обіцяє виконати рішення суду щодо пережеребкування

Центральна виборча комісія виконає будь-яке рішення Верховного Суду щодо жеребкування для визначення порядкових номерів партій у виборчих бюлетенях, але не встигне передрукувати бюлетені до виборів Верховної Ради 21 липня.

Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко в ефірі телеканалу "112 Україна" увечері 4 липня, передають Українські Новини.

"Поки рішення не набуло законної чинності, його не обов'язково виконувати. На апеляцію нам дано два дні у відповідності з законодавством, ЦВК і, звичайно, звернеться з апеляцією", - сказав він про рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування.

На питання про те, чи можна буде провести пережеребьевку у разі підтвердження Верховним Судом рішення суду першої інстанції Радченко відповів ствердно, при цьому на питання про те, чи можна буде перезапустити процес друку бюлетенів - негативно.

"Короткої відповіді на ці питання так і немає. Більш розгорнуті: якщо Верховний Суд вирішить, що апеляційний суд правий, то, звичайно, ЦВК виконає рішення суду, яким би воно не було. І ЦВК багато разів демонструвала законослухняність, виконуючи рішення судів, якими б вони не були. Однак друк виборчих бюлетенів - це певний технологічний цикл, й друкарські верстати не можуть виконати рішення суду за власним бажанням", - сказав він.

Заступник голови Центрвиборчкому нагадав, що вже надруковано понад 5 млн бюлетенів для голосування за партії в багатомандатному виборчому окрузі.

Він пояснив, що за годину можна надрукувати 125 тис. бюлетенів, за добу - 2,8 млн, тоді як виробничі потужності для проставлення номерів дільниць на бюлетенях не перевищують 0,5 млн бюлетенів на день.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах у Верховну Раду. ЦВК вважає рішення суду таким, що зриває проведення позачергових виборів Ради 21 липня.

Тим часом ЦВК скасувала реєстрацію ще восьми кандидатів у депутати.

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