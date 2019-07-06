При грозах можливі потужні зливи та шквали: синоптик дала прогноз на купальські вихідні

Після аномальної спеки і проливних дощів в Україні на Івано-Купальських вихідних встановиться комфортна погода, лише місцями можливі дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, в суботу, 6 липня, за її словами, очікується + 23 + 26 градусів, на півдні до +28 градусів.

У неділю буде трохи вище: протягом дня + 24 + 28 градусів, на півдні до +30 градусів. Тільки подекуди на Сумщині та в Карпатах + 20 + 24 градуси, дощі.

В ніч на суботу дощі та грози пройдуть на півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а також смуга дощів простягнеться через Кіровоградську, Полтавську області в Сумську та Харківщини.

Вдень опади ймовірні на Сході та місцями у західних областях.

У неділю, 7 липня, на Івана Купала, короткочасні дощі з грозами очікуються на заході і півночі України, а ввечері в неділю підійдуть до центральної частини. На решті території без опадів.

"При грозах можливі зливи та шквали, обережно", - попередила синоптик.

Тим більше, що вихідні багато хто будуть на природі, на відкритому повітрі.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

У Києві дощі з грозами можливі вночі.

"Вдень 6 липня будемо бігати між крапельками, як колись один відомий президент, тобто, дощу все ж не буде вдень", - стверджує синоптик.

7 липня в ніч на Івана Купала буде сухо.

А ось вдень у неділю в Києві вірогідний дощ з грозою.

"Пускайте віночки, стрибайте через багаття, в суботу полийте городи і лежите на пахучій галявині - головне, зберегти себе, близьких і навколишню природу в хорошому стані", - радить Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, йдуть фронти з потужними зливами і шквалами: синоптик попередила про складну погоду на тиждень.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, перед вихідними Україну заллє потужними зливами, але трохи потеплішає.