Обострение на Донбассе продолжается: под обстрелом ранили воина ВСУ

После существенного обострения зоне ООС в четверг, в результате обстрелов был ранен военнослужащий в пятницу, 5 июля.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что с начала текущих суток зафиксировано уже 10 обстрелов со стороны боевиков.

Ранен 1 украинских военнослужащий.

Ему предоставлена необходимая медицинская помощь.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 30 раз обстреляли позиции ООС 4 июля, 1 военный погиб, 3 ранены, 3 травмированы.

На Донбассе 4 июля скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи.

Ранее, 1 июля, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.