Обострение на Донбассе продолжается: под обстрелом ранили воина ВСУ

После существенного обострения зоне ООС в четверг, в результате обстрелов был ранен военнослужащий в пятницу, 5 июля.\r\nОб этом сказал на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.\r\nОн сообщил, что с начала текущих суток зафиксировано уже 10 обстрелов со стороны боевиков.\r\nРанен 1 украинских военнослужащий.\r\nЕму предоставлена необходимая медицинская помощь.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 30 раз обстреляли позиции ООС 4 июля, 1 военный погиб, 3 ранены, 3 травмированы.\r\nНа Донбассе 4 июля скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи.\r\nРанее, 1 июля, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.