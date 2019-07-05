Парубий требует от Зеленского подписать закон, регулирующий процедуру импичмента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий требует от Президента Владимира Зеленского подписать закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента.\r\nОб этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські Новини.\r\n"Я направляю официальное письмо к Президенту Украины Зеленскому с требованием срочно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальных следственных комиссиях Верховной Рады", - сказал Парубий.\r\nСпикер отметил, что по Конституции Зеленский имеет 15 дней для подписания закона или возвращения с предложениями и что этот срок закончился 27 июня.\r\n"Согласно Конституции Украины, закон считается принятым Президентом и должен быть подписан и официально опубликован. Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК (временных следственных комиссиях - ред), теперь вы его можете только подписать", - заявил председатель Рады.\r\nПарубий подчеркнул, что ветирование закона в таком случае будет нарушением Конституции.\r\nКак сообщали Українські Новини, Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента.\r\nРанее Рада отказалась рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте.