Парубий требует от Зеленского подписать закон, регулирующий процедуру импичмента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий требует от Президента Владимира Зеленского подписать закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські Новини.

"Я направляю официальное письмо к Президенту Украины Зеленскому с требованием срочно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальных следственных комиссиях Верховной Рады", - сказал Парубий.

Спикер отметил, что по Конституции Зеленский имеет 15 дней для подписания закона или возвращения с предложениями и что этот срок закончился 27 июня.

"Согласно Конституции Украины, закон считается принятым Президентом и должен быть подписан и официально опубликован. Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК (временных следственных комиссиях - ред), теперь вы его можете только подписать", - заявил председатель Рады.

Парубий подчеркнул, что ветирование закона в таком случае будет нарушением Конституции.

Как сообщали Українські Новини, Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента.

Ранее Рада отказалась рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте.