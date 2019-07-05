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05 июля 2019, пятница, 11:24 3064
Верховная Рада и партии 2019-07-05T11:24:57+03:00
Українські Новини
Парубий требует от Зеленского подписать закон, регулирующий процедуру импичмента

Парубий требует от Зеленского подписать закон, регулирующий процедуру импичмента

Андрей Парубий
Андрей Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий требует от Президента Владимира Зеленского подписать закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські Новини.

"Я направляю официальное письмо к Президенту Украины Зеленскому с требованием срочно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальных следственных комиссиях Верховной Рады", - сказал Парубий.

Спикер отметил, что по Конституции Зеленский имеет 15 дней для подписания закона или возвращения с предложениями и что этот срок закончился 27 июня.

"Согласно Конституции Украины, закон считается принятым Президентом и должен быть подписан и официально опубликован. Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК (временных следственных комиссиях - ред), теперь вы его можете только подписать", - заявил председатель Рады.

Парубий подчеркнул, что ветирование закона в таком случае будет нарушением Конституции.

Как сообщали Українські Новини, Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента.

Ранее Рада отказалась рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте.

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