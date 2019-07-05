Нерезиденты купили ОВГЗ на рекордные 60 млрд гривен

Нерезиденты купили облигаций внутреннего государственного займа на рекордные 60 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Так, по состоянию на 4 июля в собственности нерезидентов находилось ОВГЗ на 60,122 млрд гривен, из которых гривневых – на 58,206 млрд гривен, долларовых ОВГЗ – на 443 млн гривен и в евро – на 1,473 млрд гривен.

При этом на начало текущего года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов был все лишь 6,3 млрд гривен, то есть он вырос почти в 10 раз.

Физлица также продолжают вкладывать деньги в покупку ОВГЗ.

С начала года объем ОВГЗ в собственности физлиц вырос на 3 млрд гривен до 8,995 млрд гривен.

При этом физлица предпочитают вкладывать средства в валютные ОВГЗ – 6,1 млрд гривен от общего объема.

В целом, по данным НБУ, в обращении находится ОВГЗ на 774,338 млрд гривен, из которых валютные ОВГЗ в долларах составляют 94,199 млрд гривен, в евро – 12,765 млрд гривен.

Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Как сообщали Українські Новини, Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 70,2 млрд гривен, или почти 2,7 млрд долларов (по курсу Национального банка на 3 июля) по внешним долгам.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.