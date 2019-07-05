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05 липня 2019, пʼятниця, 10:13 12
Фінанси 2019-07-05T11:30:03+03:00
Українські Новини
Нерезиденти купили ОВДП на рекордні 60 млрд гривень

Нерезиденти купили ОВДП на рекордні 60 млрд гривень

Нерезиденти купили облігацій внутрішньої державної позики на рекордні 60 млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Так, станом на 4 липня у власності нерезидентів перебувало ОВДП на 60,122 млрд гривень, з яких гривневих – на 58,206 млрд гривень, доларових ОВДП – на 443 млн гривень і в євро – на 1,473 млрд гривень.

При цьому на початок поточного року обсяг ОВДП у власності нерезидентів був лише 6,3 млрд гривень, тобто він виріс майже в 10 разів.

Фізособи також продовжують вкладати гроші в покупку ОВДП.

З початку року обсяг ОВДП у власності фізичних осіб зріс на 3 млрд гривень до 8,995 млрд гривень.

При цьому фізособи воліють вкладати кошти у валютні ОВДП – 6,1 млрд гривень від загального обсягу.

У цілому, за даними НБУ, в обігу знаходиться ОВДП на 774,338 млрд гривень, з яких валютні ОВДП у доларах становлять 94,199 млрд гривень, в євро – 12,765 млрд гривень.

Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомляли Українські Новини, Україні до кінця 2019 року необхідно виплатити 70,2 млрд гривень, або майже 2,7 млрд доларів (за курсом Національного банку на 3 липня) за зовнішніми боргами.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем.

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