Указ Порошенко о ликвидации общих и создании местных окружных судов направлен против доступа к правосудию, - Лавринович

Указ Порошенко о ликвидации общих и создании местных окружных судов направлен против доступа к правосудию, - Л

Указ Порошенко о ликвидации обших и создании местных окружных судов направлен против доступа к правосудию.

Об этом бывший министр юстиции Александр Лавринович сказал Українським Новинам.

"То, что я знаю по Киеву, по другим областям, то это (указ о ликвидации общих судов и создании местных окружных) вообще не реализовано. Если не успели здесь нанести непоправный вред, тогда наилучше этот указ отменить и он будет как отдельное вещественное доказательство когда-то по тому, каким образом пытались приручить судебную систему",- заявил Лавринович.

По его словам, этот указ направлен против доступа граждан к правосудию.

"Чтобы отдалить возможности людей обращаться в суд за защитой своих законных прав. Преимущественно это касается административной и гражданской юстиции",- подчеркнул Лавринович.

Как сообщали Українські Новини, Лавринович считает, что перезапуск судебной реформы через конституционный суд - наименее перспективный путь.

Виктор Мусияка считает, что в ходе перезапуска судебной реформы необходимо в первую очередь провести ревизию изменений в Конституцию.

Тем временем, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

А представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.