Указ Порошенко о ликвидации общих и создании местных окружных судов направлен против доступа к правосудию, - Лавринович

Указ Порошенко о ликвидации обших и создании местных окружных судов направлен против доступа к правосудию. \r\nОб этом бывший министр юстиции Александр Лавринович сказал Українським Новинам.\r\n"То, что я знаю по Киеву, по другим областям, то это (указ о ликвидации общих судов и создании местных окружных) вообще не реализовано. Если не успели здесь нанести непоправный вред, тогда наилучше этот указ отменить и он будет как отдельное вещественное доказательство когда-то по тому, каким образом пытались приручить судебную систему",- заявил Лавринович.\r\nПо его словам, этот указ направлен против доступа граждан к правосудию.\r\n"Чтобы отдалить возможности людей обращаться в суд за защитой своих законных прав. Преимущественно это касается административной и гражданской юстиции",- подчеркнул Лавринович.\r\nКак сообщали Українські Новини, Лавринович считает, что перезапуск судебной реформы через конституционный суд - наименее перспективный путь.\r\nВиктор Мусияка считает, что в ходе перезапуска судебной реформы необходимо в первую очередь провести ревизию изменений в Конституцию.\r\nТем временем, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.\r\nА представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.