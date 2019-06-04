Зеленский и Юнкер заинтересованы провести саммит "Украина-ЕС" 8 июля в Киеве

Президент Владимир Зеленский, который пребывает с визитом в Брюсселе, и Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заинтересованы в проведении саммита "Украина – ЕС" 8 июля в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В рамках рабочего визита в Бельгию Владимир Зеленский встретился с Жан-Клодом Юнкером.

Во время переговоров глава Европейской комиссии заверил в полной поддержке ЕС Украины в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Президент подчеркнул неизменность приоритетов Украины, курса на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Глава государства поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Зеленский отметил важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе.

А также Зеленский высказался о дефолте и заявил, что это слухи и продуманные акциию