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04 июня 2019, вторник, 23:55 42
Политика мира 2019-06-04T23:55:58+03:00
Українські Новини
Зеленский и Юнкер заинтересованы провести саммит "Украина-ЕС" 8 июля в Киеве

Зеленский и Юнкер заинтересованы провести саммит "Украина-ЕС" 8 июля в Киеве

Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер. Фото: twitter.com/APUkraine
Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер. Фото: twitter.com/APUkraine

Президент Владимир Зеленский, который пребывает с визитом в Брюсселе, и Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заинтересованы в проведении саммита "Украина – ЕС" 8 июля в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В рамках рабочего визита в Бельгию Владимир Зеленский встретился с Жан-Клодом Юнкером.

Во время переговоров глава Европейской комиссии заверил в полной поддержке ЕС Украины в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Президент подчеркнул неизменность приоритетов Украины, курса на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Глава государства поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Зеленский отметил важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе.

А также Зеленский высказался о дефолте и заявил, что это слухи и продуманные акциию

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