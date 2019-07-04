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04 июля 2019, четверг, 15:51 479
Кабмин 2019-07-04T17:30:03+03:00
Українські Новини
Кандидат на должность луганского губернатора Комарницкий уходит с должности ректора

Кандидат на должность луганского губернатора Комарницкий уходит с должности ректора

Виталий Комарницкий
Виталий Комарницкий

Кандидат на должность председателя Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий решил сложить полномочия ректора Луганского университета внутренних дел.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я уже в процессе сложения полномочий",- сказал Комарницкий.

При этом, по его словам, он оставит определенные преподавательские часы по своей дисциплине.

"У нас возможно преподавание по совместительству. Какую-то часть, может 25% своей нагрузки, я оставлю. Мы такое часто практикуем, приглашаем сотрудников прокуратуры, суда, они имеют часы, проводят практические занятия на бесплатной основе, чтобы была обратная связь от студентов и чтоб не терять квалификацию",- добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур, внесенных Президентом Владимиром Зеленским для согласования с правительством, на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей.

Луганскую область должен возглавить Виталий Комарницкий.

Назначение Комарницкого вызвало критику общества из-за его связей с Партией регионов. Указа Президента о назначении пока нет.

Сам Комарницкий не знает, почему луганским губернатором выбрали именно его.

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