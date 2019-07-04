Кандидат на должность луганского губернатора Комарницкий уходит с должности ректора

Кандидат на должность председателя Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий решил сложить полномочия ректора Луганского университета внутренних дел.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я уже в процессе сложения полномочий",- сказал Комарницкий.

При этом, по его словам, он оставит определенные преподавательские часы по своей дисциплине.

"У нас возможно преподавание по совместительству. Какую-то часть, может 25% своей нагрузки, я оставлю. Мы такое часто практикуем, приглашаем сотрудников прокуратуры, суда, они имеют часы, проводят практические занятия на бесплатной основе, чтобы была обратная связь от студентов и чтоб не терять квалификацию",- добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур, внесенных Президентом Владимиром Зеленским для согласования с правительством, на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей.

Луганскую область должен возглавить Виталий Комарницкий.

Назначение Комарницкого вызвало критику общества из-за его связей с Партией регионов. Указа Президента о назначении пока нет.

Сам Комарницкий не знает, почему луганским губернатором выбрали именно его.