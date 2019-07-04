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04 июля 2019, четверг, 14:07 287
Технологии 2019-07-04T14:07:01+03:00
Українські Новини
Сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram произошел из-за технического обслуживания

Сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram произошел из-за технического обслуживания

Социальные сети. Фото: pixabay
Социальные сети. Фото: pixabay

Вчера, 3 июля, произошел сбой сразу в трех соцсетях - Facebook, WhatsApp и Instagram. Пользователи не могли отправлять и получать изображения, видео и другие файлы через свои социальные медиа-платформы. Сегодня утром компания заявила, что все неполадки устранены. Об этом сообщает Reuters

"Во время одной из наших рутинных операций по техническому обслуживанию мы вызвали проблему, которая затрудняет для некоторых людей загрузки или отправки фотографий и видео", - объяснил Facebook.

Facebook, который ежедневно получает десятки миллионов долларов от доходов от рекламы, отказался от комментариев, когда его спросили, вернут ли деньги предприятиям. В подобном инциденте в марте компания заявила, что будет рассматривать возможность возмещения рекламодателям утраченной экспозиции.

Как сообщали Українські Новини, Германия оштрафовала Facebook за распространение фейковых новостей и ненависти. 

Тем временем Facebook впервые назначил менеджера в Украине.

Ранее за отставку Цукерберга проголосовали 68% акционеров Facebook

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