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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 10:55 1065
Силовые структуры 2019-07-04T11:00:35+03:00
Українські Новини
Боевики понесли огромные потери "бойцов" за пятерых раненых украинских военных

Боевики понесли огромные потери "бойцов" за пятерых раненых украинских военных

Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

После того, как двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком, боевики 29 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 3 июля, 5 военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сообщении отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из оружия, которое не противоречит "минским договоренностям".

По данным разведки, 3 июля 1 боевик был убит и 7 получили ранения.

С начала текущих суток противник 8 раз обстрелял позиции ООС.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики понесли потери в ответ на ранение воина ВСУ.

Также появились фото с места обстрела боевиками медавтомобиля в зоне ООС.

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