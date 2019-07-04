Боевики понесли огромные потери "бойцов" за пятерых раненых украинских военных

После того, как двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком, б

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сообщении отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из оружия, которое не противоречит "минским договоренностям".

По данным разведки, 3 июля 1 боевик был убит и 7 получили ранения.

С начала текущих суток противник 8 раз обстрелял позиции ООС.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики понесли потери в ответ на ранение воина ВСУ.

Также появились фото с места обстрела боевиками медавтомобиля в зоне ООС.