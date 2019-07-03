На Донбассе боевики понесли потери в ответ на ранение воина ВСУ

После серьезных потерь, которые понесли ВСУ 1 июля, за прошлые сутки Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр ООС.

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Лебединского велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два обстрела из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы у Марьинки. Еще два обстрела из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета боевики устроили неподалеку Новотроицкого. В районе Красногоровка оккупанты ударили из крупнокалиберных пулеметов, а на окраине Широкино – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз. Пять раз враг ударил из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета вблизи Новолуганского. Еще один обстрел из минометов калибра 82 мм был оккупанты устроили вблизи Болотного.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 2 июля один оккупант уничтожен и двое ранены", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли автомобиль одного из подразделений Операции объединенных сил (ООС) во время эвакуации медиками раненого в районе Водяного.

Позже Владимир Зеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС.