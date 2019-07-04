Бойовики зазнали величезних втрат "бійців" за п'ятьох поранених українських військових

Після того, як двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком, б

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"3 липня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм", - йдеться в повідомленні.

Противник відкривав вогонь по українських позиціях із гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У повідомленні наголошується, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь зі зброї, яка не суперечить "мінським домовленостям".

За даними розвідки, 3 липня 1 бойовика вбито і 7 отримали поранення.

З початку поточної доби противник 8 разів обстріляв позиції ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики зазнали втрат у відповідь на поранення воїна ЗСУ.

Також з'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобіля в зоні ООС.