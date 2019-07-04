Бойовики зазнали величезних втрат "бійців" за п'ятьох поранених українських військових

Після того, як двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком, бойовики 29 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 3 липня, 5 військовослужбовців поранено.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"3 липня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм", - йдеться в повідомленні.\r\nПротивник відкривав вогонь по українських позиціях із гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nУ повідомленні наголошується, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь зі зброї, яка не суперечить "мінським домовленостям".\r\nЗа даними розвідки, 3 липня 1 бойовика вбито і 7 отримали поранення.\r\nЗ початку поточної доби противник 8 разів обстріляв позиції ООС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики зазнали втрат у відповідь на поранення воїна ЗСУ.\r\nТакож з'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобіля в зоні ООС.