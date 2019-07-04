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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 08:00 32
Фінанси 2019-07-04T09:15:01+03:00
Українські Новини
З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні: коли і чому

З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні: коли і чому

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Після того, як стало відомо, що в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, в НБУ повідомили, що в найближчі 2-3 роки зникнуть з обігу банкноти номіналом в одну та дві гривні, оскільки друкувати їх припинили, а купюри поступово зношуються.

Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко в інтерв'ю "УНІАН".

"Ми фактично проводимо м'яку грошову реформу. Ці банкноти продовжують перебувати в обігу, але прийде час, коли вони зникнуть природним шляхом. Ми розраховуємо, що це відбудеться протягом двох-трьох років", - сказав він.

Зайвенко зазначив, що НБУ припинив друкувати ці банкноти ще в 2018 році і вилучає зношені купюри. Але поки в обігу залишається близько половини випущених банкнот. І повертаються вони дуже повільно.

"Не тільки в Україні, але і в світі населення не любить розраховуватися монетами. Але поступово люди звикають", - додав Зайвенко.

Як повідомляли Українські Новини, експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Також НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.

Тим часом НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.

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