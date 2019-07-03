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03 липня 2019, середа, 17:24 15
Економіка 2019-07-03T19:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD

Гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD

Гривня. Фото: pixabay
Гривня. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. у середу зміцнився на 24 коп. до 25,94 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,12-26,15 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,00-26,03 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,92-25,96 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,42% з 27,72 UAH/USD до 25,94 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні на 3 липня.

Тим часом готівковий долар впав, а євро в обмінниках підскочив.

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