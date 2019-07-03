Гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. у середу зміцнився на 24 коп. до 25,94 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,12-26,15 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,00-26,03 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,92-25,96 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,42% з 27,72 UAH\/USD до 25,94 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після тривалого ослаблення НБУ різко підвищив курс гривні на 3 липня.\r\nТим часом готівковий долар впав, а євро в обмінниках підскочив.