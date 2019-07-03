В СБУ обещали сегодня отчитаться о проживании Шария, Клюева и Кузьмина в Украине

Служба безопасности Украины намерена 3 июля проинформировать Центральную избирательную комиссию относительно пребывания на территории Украины в течение последних 5 лет кандидатов в депутаты Верховной Рады Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина, регистрация которых привела к вчерашнему митингу на Майдане.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"И.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних 5 лет. СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИКу о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", - сказано в сообщении.

Другие подробности в сообщении не указаны.

Напомним, ЦИК зарегистрировал экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главу Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария кандидатами в депутаты Рады.

Ранее суд отменил розыск и заочный арест блогера Шария.