Одна з найдорожчих ягід різко подешевшала: скільки коштує лохина на третій день липня

Пропозиція української лохини цього сезону росте на оптових майданчиках країни набагато швидше, ніж минулоріч. Відповідно, ціни на сезонну ягоду знижуються значно швидше. За перші три дні липня оптові ціни на ягоду знизилися на 35% і вже досягли рівня цін минулого року, хоча сам сезон розпочався із запізненням щонайменше у 10 днів, повідомляє інформаційний центр "Інфо-Шувар".

Зазначається, що виробництво лохини переважно сконцентровано у Західній Україні, сьогодні на найбільшому в регіоні оптовому ринку українська лохина від виробників Волинської та Закарпатської областей разом пропонується по 160-180 грн/кг.

Сезон української лохини-2019 відкрився на "Шуварі" 27 червня. Тоді ціна становила 310-330 грн/кг, тобто всього за один тиждень вартість ягоди впала в 2 рази.

Рік тому найнижчі ціни на українську лохину були по 100 грн/кг і зафіксували їх 25 липня.

Як повідомляли Українські Новини, лохина стала однією з основних ягідних культур в Україні, обігнавши малину.

Раніше економісти спрогнозували ціни ягід на літній сезон.