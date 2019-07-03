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03 июля 2019, среда, 14:47 1136
Судебная власть 2019-07-03T17:30:04+03:00
Українські Новини
Полицейские подозреваются в халатности, которая повлекла смерть 3-летнего ребенка

Полицейские подозреваются в халатности, которая повлекла смерть 3-летнего ребенка

Плачущий ребенок. Фото: www.miloserdie.ru
Плачущий ребенок. Фото: www.miloserdie.ru

Полицейских подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. 

По данным следствия, в райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летней девочки. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. По объяснениям заявителя, семья нередко "воспитывала" девочку кулаками.

Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.

Так, 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка. При этом она не проверила условия, в которых жила девочка, не сообщили в соответствующие органы и службы по делам детей о возможном факте угрозы здоровью и жизни девочки.

Бабушка забрала девочку из семьи и привезла в больницу, где медики зафиксировали многочисленные ушибы и синяки на теле ребенка.

По факту нанесения легких телесных повреждений девочке было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Следователь  дважды предоставляла поручение инспектору по проверке условий проживания девочки, проведение допроса родителей и тому подобное. Однако ни одно из этих поручений не было выполнено.

Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что сентябре 2018 девочка, которая в очередной раз пострадала от побоев, погибла.

Мать ребенка пыталась выдать содеянное за несчастный случай. Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.

Сейчас производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде.

За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, подозреваемые работники полиции отстранены от должности и находятся под домашним арестом.

Ранее полицейские не в служебное время ранили с пистолета 5-летнего ребенка в голову, от полученых травм, через 3 дня мальчик умер.

Также был арестован второй полицейский, подозреваемый в убийстве Кирилла Тлявова.

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