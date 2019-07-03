Полицейские подозреваются в халатности, которая повлекла смерть 3-летнего ребенка

Полицейских подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летней девочки. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. По объяснениям заявителя, семья нередко "воспитывала" девочку кулаками.

Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.

Так, 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка. При этом она не проверила условия, в которых жила девочка, не сообщили в соответствующие органы и службы по делам детей о возможном факте угрозы здоровью и жизни девочки.



Бабушка забрала девочку из семьи и привезла в больницу, где медики зафиксировали многочисленные ушибы и синяки на теле ребенка.

По факту нанесения легких телесных повреждений девочке было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Следователь дважды предоставляла поручение инспектору по проверке условий проживания девочки, проведение допроса родителей и тому подобное. Однако ни одно из этих поручений не было выполнено.



Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что сентябре 2018 девочка, которая в очередной раз пострадала от побоев, погибла.



Мать ребенка пыталась выдать содеянное за несчастный случай. Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.



Сейчас производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде.



За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, подозреваемые работники полиции отстранены от должности и находятся под домашним арестом.



Ранее полицейские не в служебное время ранили с пистолета 5-летнего ребенка в голову, от полученых травм, через 3 дня мальчик умер.



Также был арестован второй полицейский, подозреваемый в убийстве Кирилла Тлявова.