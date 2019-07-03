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03 июля 2019, среда, 15:18 1286
Судебная власть 2019-07-03T15:19:33+03:00
Українські Новини
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной с

Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере

Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов намерен привлечь председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, учитывая проявленную сегодня Парубием принципиальность в вопросе опоздания со сроками подписания новым Президентом законов, вечером опубликую и направлю в ГБР новое заявление о преступлении в отношении самого Парубия и других участников преступной группы, более 3 лет неподписывавших проголосованный парламентом закон об установлении отвественности за коррупцию в оборонной сфере", - написал юрист.

Также Портнов уточнил, что в новом заявлении в Государственное бюро расследований (ГБР) подробно опишет нанесенный государству ущерб, список преступной группы, их умысел и хронологию преступления.

Кроме того юрист подчеркнул, что "заявление подается в учебно-воспитательных и фильтрационно-профилактических целях".

Ранее Портнов заявил о намерениии юридическими методами добиваться уголовного преследования действующей власти. "Ключевые люди - это сам Порошенко, Филатов, Пашинский, лидер фракции "Народного фронта" Бурбак, лидер фракции "Блок Петра Порошенко", ключевые чиновники из окружения Порошенко, бизнес-чиновники. Фамилии все известны и они на слуху - сейчас мы задокументировали более 10 заявлений о преступлениях, чтобы подать их через 2-3 дня, потому что требуется их процессуальное оформление", - сказал юрист.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля на телевизионном канале "Прямой", принадлежащем Порошенко, прошла санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Ранее Портнов зарегистрировал в ГБР 5 заявлений на Петра Порошенко, в которых он обвинил бывшего Президента Украины в попытке узурпировать судебную власть. Также Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.

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