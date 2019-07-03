підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 14:13 14
Вибори 2019-07-03T14:30:01+03:00
Українські Новини
Верховний Суд заявив, що це ЦВК винен у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати

Верховний Суд заявив, що це ЦВК винен у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати

Верховний Суд вважає, що Центральна виборча комісія відповідальна за рішення зареєструвати кандидатами в депутати Верховної Ради колишнього голову Адміністрації Президента Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія.

Про це на брифінгу сказав голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду Михайло Смокович, передають Українські Новини.

Він заявив, що представники ЦВК не надали суду довідки з Державної прикордонної служби та інших відомств, крім Генпрокуратури, про відсутність Шарія та Клюєва в Україні протягом останніх 5 років.

Смокович зазначив, що стосовно Шарія Центрвиборчком взагалі надав не завірену належним чином інформацію зі ЗМІ зі словами дружини відеоблогера про проживання за кордоном.

"Було встановлено, що доказів, які б підтверджували їх неперебування на території України, недостатньо", - наголосив голова КАС.

У зв'язку з цим Верховний Суд зобов'язав ЦВК не зареєструвати Клюєва і Шарія, а продовжити розгляд їх кандидатур і запросити більше інформації про їх відсутність в Україні.

Смокович вважає, що комісія цілком могла відмовити в їх реєстрації.

Більше того, він заявив, що ЦВК відповідно до законодавства має право скасувати реєстрацію кандидатів за кілька днів до виборів.

Тим часом "Антиклюєвський майдан" загрожує Зеленському "немирними протестами" через 2 дні.

Також сьогодні на "майдані Порошенко" побили журналіста "Страни".

Більше новин про: ЦВК Парламентські вибори Верховний суд Анатолій Шарій Андрій Клюєв

Архів
Новини
Ми готові передати державі смуги в діапазоні 900 МГц за умови введення технологічної нейтральності, - "Київстар" 15:05
Кличко показав, як тривають роботи з оновлення Борщагівського шляхопроводу 14:55
У Раді хочуть скласти список "матюків" для "дематюкації" 14:55
Поліцейських підозрюють у недбалості, яка спричинила смерть 3-річної дитини 14:55
СБУшника і ще 4 осіб звинувачують у замаху на головного лікаря та пограбуванні інкасаторів 14:29
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok