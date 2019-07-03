Верховний Суд заявив, що це ЦВК винен у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати

Верховний Суд вважає, що Центральна виборча комісія відповідальна за рішення зареєструвати кандидатами в депутати Верховної Ради колишнього голову Адміністрації Президента Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія.

Про це на брифінгу сказав голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду Михайло Смокович, передають Українські Новини.

Він заявив, що представники ЦВК не надали суду довідки з Державної прикордонної служби та інших відомств, крім Генпрокуратури, про відсутність Шарія та Клюєва в Україні протягом останніх 5 років.

Смокович зазначив, що стосовно Шарія Центрвиборчком взагалі надав не завірену належним чином інформацію зі ЗМІ зі словами дружини відеоблогера про проживання за кордоном.

"Було встановлено, що доказів, які б підтверджували їх неперебування на території України, недостатньо", - наголосив голова КАС.

У зв'язку з цим Верховний Суд зобов'язав ЦВК не зареєструвати Клюєва і Шарія, а продовжити розгляд їх кандидатур і запросити більше інформації про їх відсутність в Україні.

Смокович вважає, що комісія цілком могла відмовити в їх реєстрації.

Більше того, він заявив, що ЦВК відповідно до законодавства має право скасувати реєстрацію кандидатів за кілька днів до виборів.

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